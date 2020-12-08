На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались три пациента

За сутки выздоровело 268 пациентов. Всего болезнь победили – 26112 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса. Так, за последние сутки скончались еще три пациента. Число умерших от вируса достигло 596.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За прошедший день диагноз подтвердился еще у 231 человека.

За весь период пандемии заболело 29557. За сутки выздоровело 268 пациентов. Всего болезнь победили – 26112.

Работа по выявлению новых случаев заболевания продолжается непрерывно. С начала пандемии на Ставрополье проведено почти 950 тысяч исследований на коронавирус. В том числе, около 38 тысяч тестов только за последнюю неделю.

По словам губернатора Ставрополья, каждый выявленный факт заражения, включая протекающие без выраженных симптомов, берется на контроль. Заболевшим оказывается медицинская помощь, в том числе амбулаторно.

- Эпидситуация по-прежнему требует самого ответственного отношения к своему здоровью. Делайте все, чтобы не пустить вирус в свою жизнь, соблюдайте меры профилактики. Будьте осторожны и не болейте, - обратился Владимир Владимиров к землякам.