Более 270 тысяч жителей Ставрополя привились от гриппа

Также от гриппа привились 11003 воспитанника и 3556 сотрудников детских садов Фото: Архив "КП"

В Ставрополе продолжается активная иммунизация. Для этого в каждой поликлинике города работают специальные бригады врачей. Они прививают от гриппа всех желающих. Нужен только паспорт (свидетельство о рождении) и полис. По состоянию на начало декабря вакцины получили более 270 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Бригады врачей также могут выехать, чтобы привить организованные трудовые и детские коллективы. Медики полностью оснащены аптечками неотложной помощи, расходными материалами, термоконтейнерами. Этой услугой активно пользуются в ставропольских школах и садах.

По состоянию на начало месяца от гриппа привито 30427 школьников и 2927 сотрудников городских общеобразовательных школ.

Также от гриппа привились 11003 воспитанника и 3556 сотрудников детских садов. Отметим, что работники школ и детсадов привиты практически в полном объеме – 81 % и 92 % соответственно.

Ежегодно с наступлением осенне-зимнего сезона специалисты ожидают увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ. В этом году ситуация осложняется пандемией коронавируса.

Поэтому массовая иммунизация играет особенно важную роль. И хотя вакцина от гриппа не защитит от коронавируса, прививку стоит делать. Ведь в случае заражения коронавирусом другие инфекции могут осложнить течение болезни.

В условиях эпидемиологической ситуации, помимо прививок, крайне важно соблюдать и другие меры профилактики заражения. Следует носить защитные маски с общественных местах, тщательно и часто мыть руки, пользоваться антисептиками.

Кстати, на Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса. Так, за последние сутки скончались еще три пациента. Число умерших от вируса достигло 596.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За прошедший день диагноз подтвердился еще у 231 человека.

За весь период пандемии заболело 29557. За сутки выздоровело 268 пациентов. Всего болезнь победили – 26112.

Работа по выявлению новых случаев заболевания продолжается непрерывно. С начала пандемии на Ставрополье проведено почти 950 тысяч исследований на коронавирус. В том числе, около 38 тысяч тестов только за последнюю неделю.