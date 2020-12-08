На Ставрополье за сутки коронавирус подтвердился у 231 человека

Работа по выявлению новых случаев заболевания продолжается непрерывно. С начала пандемии на Ставрополье проведено почти 950 тысяч исследований на коронавирус Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 231 жителя края. За весь период пандемии заболело 29557. За сутки выздоровело 268 пациентов. Всего болезнь победили – 26112.

С начала пандемии в нашем регионе провели почти 950 тысяч исследований на коронавирус.

К сожалению, за последние сутки скончались еще три пациента. Число умерших от вируса достигло 596. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на сегодняшний день бесплатными медикаментами обеспечены 3 696 жителей края, выписано 8,5 тысяч рецептов на препараты.

Для обеспечения амбулаторников бесплатными лекарствами, край закупил препараты, утвержденные минздравом России для лечения пациентов с диагнозом Covid-19 - противовирусные препараты, антибиотики, гормоны и антикоагулянты.