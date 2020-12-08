На Ставрополье трое полицейских ответят за получение взяток

Против них возбуждено несколько уголовных дел Фото: Анастасия Осипова

На Ставрополье завершили расследование уголовного дела в отношении троих бывших инспекторов ДПС отдела МВД России по Кочубеевскому району.

Они обвиняются в приготовлении к получению взятки и мелком взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в ноябре 2019 года двое инспекторов ДПС остановили в станице Барсуковской Кочубеевского района автомобиль под управлением нетрезвого водителя.

За непривлечение нарушителя к административной ответственности обвиняемые потребовали от него 15 тысяч рублей.

Мужчина согласился, отправившись вместе с полицейскими за деньгами домой. Но получить требуемую сумму взятки им не удалось, поскольку по пути водитель скрылся.

Также в декабре 2019 года трое обвиняемых, патрулируя федеральную трассу «Кавказ» и территорию Кочубеевского района, получили от шести водителей взятки на сумму от 1 до 5 тысяч рублей за непривлечение их к административной ответственности за выезд на встречную полосу.

Собранные доказательства направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Подразделение собственной безопасности краевого Главка по данным фактам провело служебную проверку, по результатам которой полицейские уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Также они понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- Кроме того к руководству инспекторов ДПС приняты меры строгой дисциплинарной ответственности, - прокомментировали в пресс-службе краевой полиции.