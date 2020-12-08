Жительница Ставрополья притворилась инвалидом и получила 800 тысяч рублей

Согласно результатам медицинского исследования у ставропольчанки отсутствуют заболевания, позволяющие иметь группу инвалидности Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Степновского района Ставрополья предоставила в учреждение справку, содержащую недостоверные сведения о признании ее инвалидом второй группы по общему заболеванию бессрочно.

Так, 36-летняя женщина незаконно получила пенсионные и другие социальные выплаты на общую сумму более 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по краю.

Согласно результатам медицинского исследования у ставропольчанки отсутствуют заболевания, позволяющие иметь группу инвалидности.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».