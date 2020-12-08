В Пятигорске житель соседнего региона ответит за кражу игровых приставок

В Пятигорске 38-летний ранее судимый житель соседнего региона ответит за кражи из магазинов цифровой и бытовой техники. Так, на днях в местный отдел полиции с заявлением обратились представители сети магазинов.

Они рассказали, что во время инвентаризации выявили хищение товара. Полицейские приехали на место происшествия, опросили сотрудников торговых учреждений, а также изучили записи с камер видеонаблюдения.

Подозреваемого доставили в отдел внутренних дел. Там мужчина сознался в содеянном. Он рассказал, что находясь в помещении торговых залов, крал игровые приставки и прятал их в сумку.

Ему удавалось незаметно проходить мимо кассы. Похищенное злоумышленник продал, а деньги потратил.

Против подозреваемого возбудили два уголовных дела по статье: «Кража». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.