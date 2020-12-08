На Ставрополье 8 декабря прогнозируется гололед и сильный ветер

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю рекомендует пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 8 декабря в западных, центральных и юго-восточных районах края ожидается сильныи гололед в сочетании с порывистым ветром до 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

На территории края прогнозируется гололедица. Существует вероятность возникновения происшествий не выше локального уровня, связанных с ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, повреждением линий связи, ЛЭП, кровли, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев, нарушениями в работе систем жизнеобеспечения: повреждение линий связи и ЛЭП, нарушение в работе систем жизнеобеспечения.

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю рекомендует пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

Водителям - снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения. Жителям края советуют избегать длительного нахождения вблизи стен домов, т.к. с крыш возможно падение кровельных материалов.

- Сделаи те запас свечеи или фонариков на случаи перебоев в электроснабжении, - говорится в сообщении.

Кстати, в связи с ухудшением погодных условий на территории Республики Грузия, с 7 декабря движение автотранспортных средств на федеральной автодороге А-161 «Владикавказ – Нижний Ларс - граница с Республикой Грузия» в обоих направлениях запрещено.

Ставропольская Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения воздержаться от въезда на территорию Республики Грузия. Об открытии движения будет сообщено дополнительно.