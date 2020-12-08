На Ставрополье СКР выясняет обстоятельства гибели мужчины при пожаре

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

Трагедия произошла днем 4 декабря, в Петровском городском округе.

Во время тушения загоревшегося бытового вагончика в строительном городке канала «БСК» обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба краевого Следкома России.

По предварительным данным, пожар произошел из-за замыкания электропроводки. В происшествии погиб 47-летний ставрополец.

Следователь уже осмотрел место происшествия, опросил очевидцев, назначил судебные экспертизы. Процессуальное решение будет принято по результатам проведения всех необходимых проверочных действий.

Сейчас проводится проверка по факту смерти 47-летнего мужчины в результате пожара.