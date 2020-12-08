В Карачаево-Черкесии ввели еще ограничения из-за коронавируса

Глава республики Рашид Темрезов на основе предложений Управления Роспотребнадзора по КЧР ввел дополнительные ограничительные мероприятия против дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в предновогодний период и продолжительные праздничные выходные - с 20 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Об этом в своем официальном аккаунте в Instagram сообщил Рашид Темрезов.

«Ситуация с распространением коронавируснои инфекции на территории нашеи республики остается достаточно напряженной. Мы наблюдаем ежедневныи заметныи прирост заболевших, 95 - 99 человек в сутки. Однако при этом несколько дней подряд фиксируем и рекордное за весь период пандемии число выздоровевших. Надеюсь и в дальнейшем наблюдать такую положительную динамику! Ежедневно мониторим ситуацию в наших госпиталях, стараемся максимально оперативно реагировать на все возникающие вопросы, - прокомментировал Рашид Темрезов ситуацию в республике.

Чтобы не допустить дальнейшее распространение коронавируса в Карачаево-Черкесии, устанавливается запрет на проведение с 20 декабря по 10 января новогодних корпоративов в рабочих коллективах, а также ограничение участия работников в иных массовых мероприятиях.

Установлен запрет и на проведение массовых мероприятий в образовательных организациях на территории КЧР, вне зависимости от организационно-правовых форм и форм собственности: новогодних утренников в детсадах и школах, любых массовых торжеств во всех без исключения образовательных организациях, включая вузы и ссузы.

Традиционная уличная торговля на городских и сельских площадях и улицах в предновогоднии и новогоднии период также запрещена.

«Прошу максимально серьезно отнестись к этим вынужденным мерам. Даваи те общими усилиями сделаем так, чтобы новогодние праздники, несмотря на сложную эпидситуацию, были для каждого по-настоящему радостными. Уверен, что соблюдение этих строгих мер сегодня оправдано. Берегите себя! Берегите своих родных и близких, особенно наших старших! Будьте здоровы!» - обратился глава КЧР к жителям региона.