На Ставрополье глава избиркома досрочно ушел в отставку

Председатель избирательной комиссии Ставрополья Евгений Демьянов ушел в отставку. Об этом сообщили по итогам 146-го заседания избиркома.

— Избирательной комиссией Ставрополья было рассмотрено и удовлетворено заявление председателя избирательной комиссии края Евгения Викторовича Демьянова о досрочном освобождении его от замещаемой должности председателя комиссии, — говорится в сообщении.

Евгений Демьянов возглавлял краевую избирательную комиссию чуть более 10 лет. Напомним, что он был назначен ЦИК России на эту должность 1 октября 2010 года.

Пока не сообщается о том, кто займет эту должность в преддверии предстоящих в 2021 году выборов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что начальник информационно-аналитического отдела аппарата Народного собрания Дагестана Уллубий Эрболатов отстранен от работы за посты в Telegram. Чиновник критиковал некоторые решения, а также сделал сомнительное заявление в адрес христиан.

Как сообщается на сайте региональной думы, Эрболатов «допустил публичные высказывания и оценку в отношении деятельности органов государственной власти».

Тем самым глава пресс-службы нарушил установленные требования. Он отстранен от должности на время проведения служебной проверки.