На Ставрополье некоторые школы могут перейти на «удаленку» из-за коронавируса

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил проработать возможность перевода на дистанционное обучение отдельных школ из-за сложной эпидобстановки по ОРВИ и гриппу. Об этом глава региона заявил 8 декабря на заседании координационного совета по противодействию коронавирусу.

Глава краевого минобра Евгений Козюра рассказал, что соответствующее решение должно быть принято к началу следующей недели.

Сейчас из-за карантинных мер, введенных в связи с коронавирусом, школы не посещают около 2,5% учащихся.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье вузы продолжат реализацию образовательных программ в дистанционном формате. Соответствующее постановление подписал губернатор. Так, дистанционное обучение в вузах продлится до 6 февраля 2021 года включительно.

На сегодняшний день число зараженных в регионе достигло 29557. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 231 жителя края. В регионе продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом. Так, за сутки скончались три человека.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За время пандемии в нашем крае от коронавируса скончались 596 человек.