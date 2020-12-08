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На Ставрополье назначили нового главу Грачевского округа

Им стал Сергей Филичкин
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье депутаты избрали нового главу Грачевского округа. Им стал Сергей Филичкин. Ранее чиновник работал в аппарате правительства Ставрополья.

На том же очередном заседании приняли решение о создании Грачевского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что председатель избирательной комиссии Ставрополья Евгений Демьянов ушел в отставку.

Евгений Демьянов возглавлял краевую избирательную комиссию чуть более 10 лет. Напомним, что он был назначен ЦИК России на эту должность 1 октября 2010 года.