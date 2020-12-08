Минобр сообщил, как в детсадах Ставрополья будут проходить новогодние утренники

В этом году из-за коронавируса приглашение родителей, артистов в качестве Деда мороза, Снегурочки, других сказочных персонажей запрещается

Новогодние утренники в детских садах Ставрополья будут проводиться с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки в условиях COVID-19 непосредственно в каждой организации. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Так, «елка» пройдет в актовом зале строго для детей одной группы. То есть, совмещение двух и более групп запрещено.

По решению руководителя детсада – может проводиться непосредственно в группе. В перерывах между утренниками, как в актовом зале, так и помещениях дошкольного учреждения по пути следования группы в актовый зал, будут проводиться дезинфекционные мероприятия.

Будет ли ребенок участвовать в новогоднем утреннике, предстоит решать родителям.

Кстати, в этом году из-за коронавируса приглашение родителей, артистов в качестве Деда мороза, Снегурочки, других сказочных персонажей в соответствии с Постановлением № 16 запрещается.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил проработать возможность перевода на дистанционное обучение отдельных школ из-за сложной эпидобстановки по ОРВИ и гриппу. Об этом глава региона заявил 8 декабря на заседании координационного совета по противодействию коронавирусу.

Глава краевого минобра Евгений Козюра рассказал, что соответствующее решение должно быть принято к началу следующей недели.