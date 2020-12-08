Компания провалила сроки контракта с мэрией Кисловодска

В Кисловодске просрочили благоустройство мемориального комплекса "Журавли", сообщает пресс-служба Прокуратура Ставропольского края.

23 апреля мэрия города-курорта и ООО "БлагоСтройГрад" заключили муниципальный контракт на 104 млн рублей. Работы по благоустройству должны были закончить 30 ноября, но к этому времени объект был готов только на 60%.

- Несвоевременное выполнение работ повлекло за собой нарушение конституционных прав граждан на доступ к объектам культурного значения. По результатам проведенной проверки прокурором в адрес директора ООО «БлагоСтройГрад», а также администрации города-курорта Кисловодска внесены представления об устранении нарушений закона, - сказано в сообщении надзорного органа.