Стало известно, какие 47 парковок в Ставрополе прекратили быть платными

Мэрия Ставрополя сделала 47 платных парковок бесплатными. Соответствующее постановление опубликовали еще 30 ноября.

- Приостановить использование парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Ставрополя, с 00 часов 00 минут 1 декабря 2020 года в соответствии с перечнем, - сказано в сообщении.

За исполнением закона следит заммэра Дмитрий Семенов. В список попали 47 парковок. Среди них, например:

- Парковка, расположенная по просп. К. Маркса, 74-96;

- Парковка, расположенная по ул. Советской, 3-13;

- Парковка, расположенная по ул. Булкина, 6;

- Парковка, расположенная по ул. Пушкина (от ул. Дзержинского до ул. М. Морозова);

- Парковка, расположенная по ул. М. Морозова (от пер. Зоотехнического до ул. Пушкина);

- Парковка, расположенная по ул. М. Морозова (от ул. Пушкина до ул. Артема);

- Парковка, расположенная по ул. Пушкина (от ул. Ленина до ул. Мира);

- Парковка, расположенная по ул. Пушкина (от ул. Мира до ул. Лермонтова);

- Парковка, расположенная по ул. Маршала Жукова, в районе дома № 7.

С полным списком вы можете ознакомиться по ссылке.