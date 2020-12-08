Посетителя бани убило током в Дагестане

В Дагестане возбудили уголовное дело после смерти посетителя бани. Об этом сообщает пресс-служба СКР по республике.

6 декабря компания из семи мужчин приехала в баню в одном из сел Карабудахкентского района. Они стали принимать лечебные процедуры, и когда в парной было два человека - там случился разряд электрического тока. Один из гостей бани скончался на месте, другой сейчас в больнице.

- Следственными органами СКР по РД в отношении двух местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека), - сказано в сообщении.

По делу проходят два подозреваемых, которые накануне арендовали помещение и оборудовали его под баню.