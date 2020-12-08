В Карачаево-Черкесии до конца года завершат благоустройство 9 парковых зон

Парк в ауле Кумыш. Фото пресс-службы главы КЧР.

В КЧР в этом году завершается благоустройство 9 парковых зон в различных населенных пунктах республики. Среди них - аллея по улице Мира в Карачаевске, третии этап благоустрои ства парка «Родина» в раи оне РТИ в Черкесске, будут обустроены комфортные зоны отдыха в Усть-Джегуте, Первомаи ском, Псыже, Садовом, Чапаевском, Старо-Кувинске и Кумыше.

В Черкесске в течение года проводилась 3-я очередь масштабного благоустройства парка «Родина» в районе завода РТИ. Здесь завершили строительство двух новых фонтанов. Установлены также новые фонари, скамейки и урны, проложены пешеходные дорожки из красивой плитки, ведется укладка дорожек из палубной доски, которые свяжут прилегающую к фонтану территорию с детской и спортивной площадками, оборудованными ранее.

В следующем году здесь появятся велодорожка, декоративные навесы с лежаками и скамеи ками, зона Wi-Fi. Будет уделено внимание и озеленению и безопасности общественной территории, призванной стать уютным и комфортным местом семейного отдыха.

В Карачаевске в парковой зоне выполнены работы по асфальтобетонному, плиточному, резиновому покрытию. Установлены современные скамьи, урны и фонари уличного освещения. Проведены работы по монтажу детского игрового комплекса.

Завершено благоустройство парка (площадь - около 3 тыс. кв. м) и в ауле Старо-Кувинск Адыге-Хабльского района. Здесь уложены тротуарная плитка, бордюрныи камень, по всему периметру установлено ограждение, детский игровой комплекс, прорезиненные участки и газон, чтобы дети могли играть, 2 беседки, 12 скамеек и урн, проведено освещение и установлено 13 фонарей в самом парке и вокруг него и много зеленых насаждений.

В ауле Кумыш Карачаевского района появился парк с амфитеатром общеи площадью порядка 9 тыс. кв. метров. Работы здесь выполнены на 100%. К новогодним праздникам в центре парка украсят живую ель. Согласно проекту выполнены работы по укладке тротуарной плитки, установке бордюров, скамеек для отдыха, антивандальных урн и фонарей освещения. Установлена детская развивающая площадка, проведены работы по озеленению парка, а также установлена сцена для проведения различных мероприятий.

Реализация данных мероприятий в 2020 году позволила создать новое место отдыха для населения, предоставило местным жителям возможность для приятного времяпрепровождения со всей семьей. Вместе с тем на благоустроенной территории администрация Кумышского сельского поселения планирует проводить День соседей и регулярные сходы жителей.

Благоустроенная общественная территория Карачаевского района послужит территорией отдыха и оздоровления жителей не только сельского поселения но и всего района.

В рамках празднования Дня Карачаево-Черкесии, в сентябре, торжественно открылся благоустроенныи парк в селе Садовое Адыге-Хабльского района. При оформлении парка акценты сделаны на развитие спортивной и детской составляющих.

- Уверен, что новая комфортная зона станет одним из самых любимых и востребованных мест для отдыха у жителей села, куда они будут приезжать семьями, заниматься спортом, проводить свой досуг в кругу родных. Кроме того, парк станет стимулом для развития здорового образа жизни у селян,- отметил Глава КЧР Рашид Темрезов в своём официальном аккаунте в Инстаграм.

Также, В День Карачаево-Черкесии для жителеи Бесленея был подготовлен отдельныи подарок - здесь торжественно открылся новыи уютныи парк. Для самых маленьких жителеи установлены два безопасных современных игровых комплекса. Затем здесь появилась спортивная зона - площадка с уличными тренажерами. Кроме того, в парке установлена Аллея славы с портретами выходцев из Бесленея, которыми жители аула по праву гордятся.

- Перед нами стоит еще много задач по развитию этого и других населенных пунктов республики, и мы планомерно движемся вперед, чтобы житель каждого села и даже самого отделенного аула Карачаево-Черкесии замечал, как его малая родина преображается и становится краше и комфортнеи для жизни изо дня в день,- отметил Рашид Темрезов.