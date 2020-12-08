Стала известна причина закрытия платных парковок в Ставрополе

Фирма, которая занималась платными парковками в Ставрополе, пояснила отмену платы за стоянку. ООО «Городские Парковки» больше не работают в городе, следует из сообщения.

Между предприятием и мэрией Ставрополя закончился договор о партнерстве. Компания вернет своим клиентам деньги с абонентских карт. Для этого надо отправить письмо с согласием на обработку персональных данных. Форму документа и электронный адрес можно найти по ссылке.

30 ноября мэр Ставрополя Иван Ульянченко подписал распоряжение, по которому все 47 платных парковок становятся бесплатными. Мера начинает действовать с 1 декабря 2020 года. Всего на контроле "Городской парковки" находилось 2146 мест для стоянки.

С перечнем парковок, где теперь можно стоять бесплатно, вы можете ознакомиться по ссылке.