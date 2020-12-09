На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались шесть человек

На Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье за прошедший день еще 277 человек выписано из-под наблюдения врачей в связи с выздоровлением.

За все время пандемии это число достигло уже 26,4 тысячи. В регионе провели около 7 тысяч тестов для выявления новых случаев передачи инфекции.

По словам Владимира Владимирова, заболевшим оказывается медицинская помощь. За сутки скончались шесть пациентов с подтвержденным диагнозом. Всего в регионе число умерших достигло 602.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 233 человек. Ч

исло зараженных на Ставрополье достигло 29790.

- Чтобы избежать встречи с инфекцией, защитить себя и близких по-прежнему важно внимательно относиться к соблюдению правил эпидемиологической безопасности. Использовать средства индивидуальной защиты, учитывать требования по социальному дистанцированию. Берегите себя! Оставайтесь здоровыми, - обратился глава Ставрополья к землякам.