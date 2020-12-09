В Ставрополе часть Юго-Западного района 9 декабря останется без воды

Фото: пресс-служба городского Водоканала

В Ставрополе 9 декабря часть Юго-Западного района останется без водоснабжения из-за технических работ. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала».

В краевом центре пройдут плановые работы по капитальному ремонту водопровода. Они продлятся с 08:30 до 17:00. По этой причине придется отключить водопроводную линию.

Известно, что без воды останутся многоквартирные дома и административные здания по проспекту Ворошилова, № 4/2, 4/3,6,8 и по улице Шпаковской, № 94/2, 92/3.

Также это коснется улицы 50 лет ВЛКСМ, № 7/4, 7/5, 19 краевого центра. Чтобы оставить заявку на подвоз воды, нужно позвонить по номеру 13-40 в Ставрополе.