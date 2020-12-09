В Ставрополе на территории Пионерского пруда обустроят ледовый каток

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе близится к завершению благоустройство территории Пионерского пруда. Масштабной переделке подверглись более 21 тысячи кв.м. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По проекту это будет зона тихого семейного отдыха с открытым ледовым катком. Для этого с учетом рельефа местности уже обустроили верхнюю площадку, на ней разместилась игровая и воркаут-зона.

Уже готово основание ледовой арены, места для сидения вокруг нее, укладывается тротуарная плитка.

Дизайнеры предусмотрели концепцию озеленения пространства, согласно которой на территории появится множество зеленых насаждений.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе 9 декабря часть Юго-Западного района останется без водоснабжения из-за технических работ. В краевом центре пройдут плановые работы по капитальному ремонту водопровода. Они продлятся с 08:30 до 17:00. По этой причине придется отключить водопроводную линию.