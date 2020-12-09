На Ставрополье 9 декабря ввели временное ограничение движения для всех видов транспорта

Из-за непогоды на Ставрополье с 09:00 ограничено движение по трассе Александровское — Гофицкое в Александровском районе. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД.

Движение по автодороге затруднено из-за гололеда, а видимость затруднена из-за снежных переметов. Местами видимость на трасса ограничена сильными снежными переметами.

Сейчас на этом участке работает специализированная техника, проводится превентивная обработка.

Как только проезжую часть приведут в соответствие с нормами безопасности, ограничения снимут.

Госавтоинспекция просит участников движения отказаться от поездок в этом направлении. Также негативные погодные условия наблюдаются в Ставрополе и близлежащих районах. Видимость ограничена туманом.