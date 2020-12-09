На Ставрополье предприняты дополнительные меры для снижения распространения коронавируса

На Ставрополье предприняты дополнительные меры по снижению роста распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

В частности, речь идет о решении региональных властей о переводе части школ на удаленное обучение. Практика показывает, что вирус чаще всего распространяется внутри семей и коллективов, где сформированы длительные контакты и нет возможности постоянно носить маски.

Минздрав рассчитывает на то, что частичный перевод детей на дистанционное обучение, а также длительные новогодние праздники позволят снизить прирост заболеваемости коронавирусом в крае.

- Общая ситуация в крае по распространению коронавируса, как и во всем мире, непростая. Но поскольку коэффициент распространения не превышает единицы, есть оптимистические прогнозы, что на территории Ставропольского края не будет пикового взрывного роста заболеваемости, - отметил министр.

При этом Владимир Колесников призвал жителей края в период новогодних каникул сохранять бдительность и не подвергать себя и своих близких риску.

- Надо соблюдать респираторный этикет и все мероприятия, которые прерывают эпидемиологическую цепочку, - напомнил министр.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что группа медиков городской клинической больницы Пятигорска разработала препарат, подавляющий вирусную активность COVID-19.

Исследование токсичности и противовирусной активности препарата уже прошло в Испытательном центре контроля качества иммунобиологических лекарственных средств ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России.

Исследования доказали, что при дозировке 1 мг/мл вирусная нагрузка снижается в 5,3–13 раз по сравнению с контрольной группой инфицированных клеток без лекарственного препарата.

Тем временем за последние сутки в нашем регионе скончались от коронавируса шесть пациентов. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших от инфекции достигло 602. Выздоровели за весь период пандемии – 26389 человек. Число заболевших достигло 29790.