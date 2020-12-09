Прокуратура обжалует приговор для бывшего борца с коррупцией из Невинномысска

Прокуратура Ставрополья обжалует приговор по делу бывшего начальника ОЭБ и ПК ОМВД России по городу Невинномысск. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Ефима Мироненко судили по статье "Покушение на мошенничество с использованием служебного положения". Ранее следственное управление СКР по Ставрополью сообщало, что экс-полицейский предлагал "замять" уголовное дело за 2 млн рублей. 18 ноября Невинномысский городской суд приговорил Мироненко к 3 годам условного срока и штрафу в 300 тысяч рублей, а также на 3 года запретил ему работать на госслужбе.

Прокурор посчитал, что приговор мягкий, и 4 декабря подал апелляционную жалобу. Представитель надзорного ведомства полагает, что срок должен быть реальным.