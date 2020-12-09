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На Ставрополье до конца января число инфекционных коек вырастет до 4100

Работа по созданию резерва мест для лечения больных коронавирусом ведется непрерывно
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье до конца января 2021 года число инфекционных коек будет увеличено до 4100. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

В частности, в краевом центре для приема больных Covid дополнительно обеспечена кислородом 101 койка в горбольнице №2, с 16 декабря с опережением графика подготовлены 130 коек с подводом кислорода в больнице №3, открыты дополнительно еще 30 коек в реабилитационном центре, который в настоящее время работает как Covid-госпиталь.

В районных больницах также идет работа по развертыванию дополнительных мест для лечения Covid-пациентов. К примеру, 30 коек дополнительно оборудуются в Красногвардейском районе.

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