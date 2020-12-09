На Ставрополье до конца января число инфекционных коек вырастет до 4100

На Ставрополье до конца января 2021 года число инфекционных коек будет увеличено до 4100. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

В частности, в краевом центре для приема больных Covid дополнительно обеспечена кислородом 101 койка в горбольнице №2, с 16 декабря с опережением графика подготовлены 130 коек с подводом кислорода в больнице №3, открыты дополнительно еще 30 коек в реабилитационном центре, который в настоящее время работает как Covid-госпиталь.

В районных больницах также идет работа по развертыванию дополнительных мест для лечения Covid-пациентов. К примеру, 30 коек дополнительно оборудуются в Красногвардейском районе.