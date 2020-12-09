В вакцинации населения против Covid задействуют 41 медорганизацию Ставрополья

На Ставрополье разработана маршрутизация как доставки вакцины, так и проведения иммунизации Фото: Александр АБРАМОВ

Медучреждения Ставрополья готовы к проведению масштабной вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

- Система по иммунизации населения от коронавируса в крае отработана на вакцинации против гриппа, которая стартовала 7 сентября, и к настоящему времени осталось привить около 100 тысяч жителей края.

После завершения этой работы, скорее всего, мы сразу войдем в иммунизацию населения против новой коронавирусной инфекции, - подчеркнул министр.

По его словам, в нашем крае проведена вся необходимая предварительная работа в канун масштабной вакцинации против коронавируса: подготовлены специалисты, закуплено холодильное оборудование для хранения вакцины.

В крае имеется резерв мест для хранения вакцины, которая должна содержаться при температуре минус 18 градусов. Необходимое для этого оборудование, кроме подготовленных медучреждений, есть на станциях переливания крови и может быть задействовано в случае необходимости.

На Ставрополье разработана маршрутизация как доставки вакцины, так и проведения иммунизации. В первую очередь прививки сделают людям из высоких групп риска: медикам, работникам образования и соцработникам – на добровольной основе.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье до конца января 2021 года число инфекционных коек будет увеличено до 4100. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

В частности, в краевом центре для приема больных Covid дополнительно обеспечена кислородом 101 койка в горбольнице №2, с 16 декабря с опережением графика подготовлены 130 коек с подводом кислорода в больнице №3, открыты дополнительно еще 30 коек в реабилитационном центре, который в настоящее время работает как Covid-госпиталь.