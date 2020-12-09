На Ставрополье правоохранители задержали мошенника, вымогавшего деньги у горожан

Против подозреваемого возбудили уголовные дела. Сейчас он находится под стражей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Пятигорске правоохранители задержали мужчину, который заманивал людей в гараж и избивал их, требуя деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СКФО.

По данным ведомства, ранее задержанный был неоднократно судим. Потенциальных жертв житель Пятигорска выбирал через своих знакомых, обращая внимание на наиболее подверженных психологическому воздействию.

Затем провоцировал людей на конфликт, под предлогом выяснения отношений вывозил их в свой гараж, где, применяя к ним физическое насилие, вымогал деньги.

Суммы варьировались от 15 до 120 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали по месту жительства в Пятигорске. Предположительно, мужчина причастен к трем фактам вымогательств.

Против подозреваемого возбудили уголовные дела. Сейчас он находится под стражей.