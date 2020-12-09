В Ставрополе осудят бандита, вымогавшего деньги у бизнесмена

В Ставрополе осудят участника вооруженной преступной группы за бандитизм (статья 209 УК РФ), незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов (статья 222 УК РФ) и вымогательство (статья 163 УК РФ). У ставропольского предпринимателя подсудимый, угрожая оружием, требовал полмиллиона рублей в Минеральных Водах и Пятигорске. И действовал в составе банды из четырех человек в 2013 году.

Бандиты дважды вымогали деньги в сумме от 250 до 500 тысяч. А еще совершили разбойное нападение в Кисловодске, похитив отечественную легковушку за 270 тысяч рублей. При обысках силовики нашли у двоих героин и спайс.

- Уголовное дело по обвинению организатора вооруженной группы и двух ее участников окончено в 2018 году и рассмотрено Ставропольским краевым судом. Обвиняемые приговорены к различным срокам лишения свободы от 10 до 14 лет, - рассказали в МВД СК.

Четвертый же находился в федеральном розыске и был задержан в Краснодаре в июле. Сейчас дело против него направлено в Ставропольский краевой суд для рассмотрения.