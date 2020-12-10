На Ставрополье правоохранители задержали опасного бандита

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в краевой суд для дальнейшего рассмотрения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье поймали участника преступной группы. Он обвиняется в бандитизме, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по краю.

Злоумышленник входил в банду, созданную в 2013 году. Всего в преступной группе действовали четыре человека. На их счету в общей сложности два факта вымогательства.

Они требовали у потерпевших передачи денег в размере от 250 до 500 тысяч рублей, а также разбойное нападение в Кисловодске с применением оружия. Так, злоумышленники похитили у местного жителя отечественную легковушку стоимостью 270 тысяч рублей.

Кроме того, у двоих участников банды во время обысков обнаружили героин и спайс.

Уголовное дело по обвинению организатора вооруженной группы и двух ее участников окончено в 2018 году и рассмотрено Ставропольским краевым судом. Обвиняемых приговорили к различным срокам лишения свободы от 10 до 14 лет.

Все это время четвертый бандит находился в федеральном розыске. Правоохранителям удалось задержать его в июле в Краснодаре. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в краевой суд.