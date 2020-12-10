На Ставрополье женщина притворилась инвалидом и получила более 1,1 млн рублей

Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат» Фото: Мария ЛЕНЦ

51-летняя жительница села Иргаклы Степновского района предоставила в госучреждение документ с заведомо ложными сведениями о наличии у нее заболевания, дающего право на начисление пенсии по инвалидности.

За 8 лет предприимчивая женщина незаконно получила выплаты на общую сумму более 1,1 млн рублей.

Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по краю.

Напомним, недавно был еще один случай. Жительница Степновского района Ставрополья предоставила в учреждение справку, содержащую недостоверные сведения о признании ее инвалидом второй группы по общему заболеванию бессрочно.

Так, 36-летняя женщина незаконно получила пенсионные и другие социальные выплаты на общую сумму более 800 тысяч рублей.