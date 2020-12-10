На Ставрополье медики выполнили свыше 961 тысячи тестов на COVID-19

На Ставрополье общее число проведенных тестов на COVID-19 по-прежнему составляет более 6 тысяч в сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье общее число проведенных тестов на COVID-19 по-прежнему составляет более 6 тысяч в сутки. А с весны провели свыше 961 тысячи исследований. Об этом сообщил губернатор региона.

Ранее Владимир Владимиров поручил проработать возможность перевода на дистанционное обучение отдельных школ из-за сложной эпидобстановки по ОРВИ и гриппу.

Глава краевого минобра Евгений Козюра рассказал, что соответствующее решение должно быть принято к началу следующей недели.

Напомним, что на Ставрополье до конца января 2021 года число инфекционных коек будет увеличено до 4100.

В частности, в краевом центре для приема больных Covid дополнительно обеспечена кислородом 101 койка в горбольнице №2, с 16 декабря с опережением графика подготовлены 130 коек с подводом кислорода в больнице №3, открыты дополнительно еще 30 коек в реабилитационном центре, который в настоящее время работает как Covid-госпиталь.