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На Ставрополье следователи выясняют обстоятельства смерти супругов от отправления угарном газом

Тела пенсионеров обнаружили в сельском доме
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

В одном из частных домов Советского округа обнаружили тела супружеской пары. Там проживали 66-летний мужчина и 69-летняя женщина. СКР России по Ставрополью проводит проверку по данному факту.

По предварительным данным, смерть супругов наступила в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

Сейчас следователи собирают необходимые доказательства, осматривают место происшествия.

Процессуальное решение будет принято по результатам всех необходимых проверочных действий.

ЧП