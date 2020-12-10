Пятигорску отказали в получении кредита на 350 млн рублей для пополнения бюджета

Известно, что доходы бюджета Пятигорска на 2020 год утверждены в размере 4,508 млрд рублей, расходы - 5,082 млрд рублей, дефицит - 574,9 млн рублей, или 11,3% расходов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Финансовое управление администрации Пятигорска признало несостоявшимся аукцион на право заключения контракта по предоставлению возобновляемой кредитной линий с лимитом 350 млн рублей.

Сообщается, что это решение принято в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. Известно, что цена контракта не должна была превышать 36,747 млн рублей (ставка - 5,25% годовых).

Кредитную линию планировалось привлечь для финансирования дефицита бюджета Пятигорска и (или) погашения долгов сроком на 2 года.

Известно, что доходы бюджета Пятигорска на 2020 год утверждены в размере 4,508 млрд рублей, расходы - 5,082 млрд рублей, дефицит - 574,9 млн рублей, или 11,3% расходов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что краевая Дума приняла региональный бюджет на 2021 год. Этот вопрос стал основным на заседании парламента 26 ноября, сказано в сообщении.

Перед заседанием Ставрополье получило дополнительное финансирование в 5,9 млрд рублей. Эти деньги пойдут на выплаты семьям с детьми и другие социальные направление.

В 2021 году прогнозируется рост собственных налоговых и неналоговых поступлений на 10,5% в структуре собственных доходов краевой казны.

Бюджет, как и в предыдущие годы, отличает социальная направленность — на развитие социальной сферы направлено почти 70% расходов, это на 3 пункта больше, чем в 2020 году.