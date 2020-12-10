В Ставрополе 51-летняя водитель такси спровоцировала ДТП

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

Инцидент произошел 9 декабря, около 21:15, на улице 45-я Параллель Ставрополя. Водитель автомобиля Рено Меган не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем Лада Гранта.

С травмой головы 51-летняя водитель Рено, жительница Ставрополя, обратилась в больницу. Выяснилось, что пострадавшая злостной нарушительницей ПДД не является.

У нее произведен биозабор жидкости на определение состояния опьянения. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

По данным ведомства, за сутки 9 декабря на территории края произошло 8 учетных ДТП, в которых пострадали 9 человек, погибших нет.