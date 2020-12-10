Ставрополье в ближайшее время получит 414 доз вакцины «Спутник V»

Главам районов и округов нашего региона дана установка обеспечить стабильную работу прививочных пунктов, расположенных на их территории Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье в ближайшее время поступят первые 414 доз вакцины. Впоследствии ожидается поступление до 200 тысяч доз вакцины ежемесячно.

Доставка вакцины будет осуществлена в 9 прививочных пунктов, созданных на базе лечебных учреждений краевого центра, Пятигорска и Невинномысска. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Там же и добавили, что первый этап вакцинации охватит медиков, учителей, соцработников. Также вакцина будет доступна ставропольцам старше 60 лет и лицам с некоторыми хроническими заболеваниями.

Всего на Ставрополье планируют привить от коронавируса до 1,5 миллиона человек. Для этого пункты вакцинации будут сформированы в каждой территории Ставропольского края. По словам Владимира Владимирова, вакцинация – только добровольная.

Губернатор Ставрополья дал ряд поручений органам исполнительной власти по организации прививочной кампании.

Так, министерству энергетики, промышленности и связи поручено организовать работу электронной очереди для записи ставропольцев на вакцинацию посредством портала Госуслуг края.

Владимиров подчеркнул, что процесс должен проходить без скоплений людей в прививочных пунктах, без эпидемиологических рисков.

Министерству транспорта и дорожного хозяйства поручили организовать подвоз людей, участвующих в вакцинации, из отдаленных поселений.

Главам районов и округов нашего региона дана установка обеспечить стабильную работу прививочных пунктов, расположенных на их территории.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье общее число проведенных тестов на COVID-19 по-прежнему составляет более 6 тысяч в сутки. А с весны провели свыше 961 тысячи исследований. Об этом сообщил губернатор региона.

Ранее Владимир Владимиров поручил проработать возможность перевода на дистанционное обучение отдельных школ из-за сложной эпидобстановки по ОРВИ и гриппу.