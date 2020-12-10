На Ставрополье водитель маршрутки высадил и избил пассажира

34-летний водитель маршрутки стал фигурантом уголовного дела, причинив травмы пассажиру. Так, в отдел полиции Грачевского района поступило сообщение из местной больницы о доставлении к ним мужчины с травмами.

Выяснилось, что между водителем маршрутки и пассажиром возник конфликт. Водитель сначала высадил мужчину из салона, после чего избил его деревянным предметом. Причем, бил в основном, по голове пассажира. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Пострадавшего доставили в больницу. Там провели медэкспертизу. У пассажира зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма.

Водителя маршрутки доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. Против него возбудили уголовное дело по статье: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе 51-летняя водитель такси спровоцировала ДТП.

У женщины произведен биозабор жидкости на определение состояния опьянения.