На Ставрополье полчища грызунов атаковали всходы озимых

В Изобильненском городском округе вредители напали на взошедшие после осадков озимые. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Россельхозцентр». Так, на полях округа после снега начали всходить озимые посевы.

зависимости от предшествующих культур, глубины посева и сроков сева всходы оказались разными. По словам специалистов, самые развитые посевы озимых отмечены на орошаемых полях в фазе кущения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в двух селах Александровского района Ставропольского края ввели карантин из-за заболевания бешенством животных. Соответствующие постановления опубликованы на сайте правовой информации региона.

Так, в хуторе Средний опасное инфекционное заболевание выявили у шакала. Там ограничения будут действовать в пределах улицы Зеленой (дома 1/1, 1/2, 3/1, 3/2) до 24 января 2021 года.

А в селе Александровское бешенство обнаружили у лисы. Карантин будет действовать в пределах улицы Междуреченской (дома 1/2, 3/1, 3/2) до 21 января 2021 года.