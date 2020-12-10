Более 28 тысяч детей в Карачаево-Черкесии получат подарки от Рашида Темрезова

Порядка 28 104 детей из всех городов и районов Карачаево-Черкесии получат новогодние подарки от главы республики Рашида Темрезова. Среди них - 26 104 учащихся начальных классов образовательных организаций.

Также новогодние подарки от руководителя республики получат 1200 детей с ограниченными возможностями здоровья, не посещающие дошкольные и общеобразовательные учреждения, 600 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 200 детей с ограниченными возможностями здоровья. В их числе - и воспитанники социальных учреждений, таких как социально-реабилитационный центр «Надежда», реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья «Росинка», детский дом-интернат «Забота».

Напомним, что в этом году традиционные массовые праздничные представления у новогодней елки главы КЧР отменены для профилактики распространения коронавирусной инфекции в регионе.