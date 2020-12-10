В Дагестане нашли трупы троих мужчин без признаков насилия

Тела мужчин нашли в частном доме Фото: Павел КЛОКОВ

В дагестанском селе Бабаюрт обнаружили тела троих мужчин без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, они могли отравиться газом. Подробности сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Тела трех мужчин обнаружили ранним утром 10 декабря в частном доме села Бабаюрт. Все погибшие – взрослые. В доме также обнаружена газовая печка.

– В связи с обнаружением в доме печи основной версией их гибели является отравление газом, – сообщает пресс-служба.

Подобные несчастные случаи характерны для зимнего времени. В Дагестане ежегодно несколько человек погибает из-за неисправного газового оборудования.