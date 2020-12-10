На Ставрополье «Росзайм» оштрафовали за угрозы должнице

Выяснилось, что сотрудники компании оказывали психологическое давление на должницу. Суд оштрафовал «Росзайм» на 50 тысяч рублей Фото: архив "КП"

В Ставрополе одна из местных жительниц до пандемии взяла займ и через некоторое время решила погасить долги. Но из-за введенных ограничений все офисы компании были закрыты. А что касается представителей организации, то они не смогли дать реквизитов для оплаты.

Это привело к тому, что у женщины образовался долг. Сотрудники компании начали ей названивать и угрожать.

По словам ставропольчанки, звонки поступали и ее родственникам тоже. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФССП.

Выяснилось, что сотрудники компании оказывали психологическое давление на должницу. Суд оштрафовал «Росзайм» на 50 тысяч рублей.

По данным ведомства, размер штрафа значительно превышает сумму, которую требовали с женщины. Всего в нашем крае с начала года поступили более 500 жалоб на коллекторов.