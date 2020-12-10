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На Ставрополье «Росзайм» оштрафовали за угрозы должнице

По словам ставропольчанки, звонки поступали и ее родственникам тоже
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Выяснилось, что сотрудники компании оказывали психологическое давление на должницу. Суд оштрафовал «Росзайм» на 50 тысяч рублей

Выяснилось, что сотрудники компании оказывали психологическое давление на должницу. Суд оштрафовал «Росзайм» на 50 тысяч рублей

Фото: архив "КП"

В Ставрополе одна из местных жительниц до пандемии взяла займ и через некоторое время решила погасить долги. Но из-за введенных ограничений все офисы компании были закрыты. А что касается представителей организации, то они не смогли дать реквизитов для оплаты.

Это привело к тому, что у женщины образовался долг. Сотрудники компании начали ей названивать и угрожать.

По словам ставропольчанки, звонки поступали и ее родственникам тоже. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФССП.

Выяснилось, что сотрудники компании оказывали психологическое давление на должницу. Суд оштрафовал «Росзайм» на 50 тысяч рублей.

По данным ведомства, размер штрафа значительно превышает сумму, которую требовали с женщины. Всего в нашем крае с начала года поступили более 500 жалоб на коллекторов.

ЧП