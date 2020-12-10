На Ставрополье поэта осудят за оправдание терроризма

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

22-летний житель Кочубеевского района стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

Против него возбудили дело по статье: «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Так, в августе 2016 года парень опубликовал на своей странице в одной из соцсетей стихотворение, в котором в героическом виде представил деятельность участника запрещенной на территории РФ террористической организации.

Расследование уголовного дела завершено. Собранные доказательства передали в суд для обвинительного заключения.