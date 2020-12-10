Россельхозбанк стал победителем престижного международного конкурса

Разработанный Центром развития финансовых технологий Россельхозбанка сайт экосистемы цифровых сервисов для аграриев «Своё.Фермерство», был признан победителем международного конкурса MobileWebAward Competition 2020 в номинации «Лучший мобильный сайт для В2В» (Best Mobile B2B Website). Конкурс проводился международной ассоциацией веб-маркетинга (Web Marketing Association).

Сайт «Своё.Фермерство» получил признание в категории «Бизнес для бизнеса» за инновационность, современный дизайн, интуитивный интерфейс, понятную навигацию, и полезный контент. Победителями в других номинациях стали такие всемирно известные компании, как Goldman Sachs, Volvo, Grundfos. Также номинантами в различных категориях в этом году стали несколько сайтов и приложений, посвящённых проблемам распространения и борьбы с COVID 19.

WebAward - главный ежегодный конкурс веб-сайтов, который определяет лучшие интернет-площадки в 96 категориях, основываясь на высоких стандартах качества в области разработки веб-сайтов. Он проводится на протяжении последних 20 лет Ассоциацией веб-маркетинга. Судьи WebAward решили выделить мобильные сайты в отдельный конкурс MobileWebAward. В 2020 году он состоялся уже в восьмой раз.

- Выбор победителей осуществлялся комиссией жюри по целому ряду критериев: дизайн, удобство использования, инновационность, креативность, содержание, общественная значимость и другие. И мы горды, что жюри отметило наш портал как один из лучших в мире наравне с крупнейшими мировыми компаниями. В будущем мы продолжим развивать функционал и удобство платформы, до конца года количество сервисов и услуг, представленных на платформе «Своё. Фермерство», возрастет до 40, - отметила директор Центра финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Экосистема «Свое.Фермерство» от Россельхозбанка объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволят небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса.

Основной блок информационных сервисов экосистемы - это агротехнологические решения, которые помогают фермеру сокращать издержки и повышать производительность. Это биотехнологии, и робототехника, технологии интернета вещей, точного земледелия на основе данных со спутниковых снимков, а также новейшие технологии управления сельским хозяйством для контроля состояния посевов, прогнозирования, планирования и учета операций в сельском хозяйстве.

Также экосистема Россельхозбанка облегчает фермерам процесс получения квалифицированной ветеринарной помощи, предоставляя ее в удобном онлайн-формате. Сервисы экосистемы помогают и в продвижении товаров и услуг фермеров. Так, аграрии с использованием платформы могут самостоятельно предлагать свои товары широкому кругу поставщиков.

Кроме того, для повышения рентабельности бизнеса экосистема РСХБ предоставляет сервис, который позволяет аграриям раскрыть свой туристический потенциал и стать настоящими специалистами агротуриндустрии. Платформа также позволяет решить кадровый вопрос с помощью агрегатора резюме и вакансий в агросекторе.