На Ставрополье 11 декабря прогнозируется гололедица, туман и сильный ветер

Пешеходам советуют быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 11 декабря в крае ожидается гололедица, туман и гололед в сочетании с порывистым ветром до 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России по региону.

Пешеходам советуют быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Как пешеходам, так и водителям следует проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

Водителям советуют снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.

- Не выезжайте на дороги на летней резине. Будьте осторожны при нахождении на улице, обращаи те внимание на целостность воздушных линии электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев, - говорится в сообщении.