На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 7 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса. За последние сутки жертвами болезни стали 7 человек. Всего за время пандемии скончались 615. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За последний день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 235 человек. Число зараженных в крае достигло 30262.

За сутки выздоровел 181 пациент. Всего с начала пандемии из-под наблюдения врачей выписано почти 29,6 тысячи пациентов, которые смогли справиться с болезнью. Тестирование на COVID-19 продолжается ежедневно. За вчера проведено около 7 тысяч таких исследований и в целом за все время - уже 968 тысяч.

- Вакцинация от вируса только начинается, и спад пандемии пока не так близко. Это значит, что по-прежнему важно соблюдать правила эпидемиологической профилактики и внимательно относиться к защите здоровья - своего и окружающих. Будьте бдительны! Берегите себя и оставайтесь здоровыми, - обратился губернатор к землякам.