На Ставрополье перевернулся грузовик с пьяным водителем

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю

Инцидент произошел 11 декабря, в 02:30, на автодороге «Лермонтов – Черкесск» в Предгорном районе. Водитель автомобиля МАЗ без прицепа, двигаясь со стороны Лермонтова в сторону Черкесска, не справился с управлением, съехал с дороги, врезался в дорожный знак.

Машина перевернулась. За рулем автомобиля был 33-летний водитель, житель Воронежской области, злостный нарушитель ПДД, получил рваные раны лица.

В больнице у мужчины также установили состояние алкогольного опьянения (0,8 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе, что считается состоянием сильного опьянения).

Мужчине грозит лишение права управления сроком от полутора лет, штраф в размере 30 тысяч рублей и, скорей всего, потеря рабочего места.

Грузовой автомобиль не подлежит восстановлению. По факту происшествия проводиться проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.