На Ставрополье задержали подпольных банкиров, заработавших 630 млн рублей

Против участников банды возбудили уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование юридического лица» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье задержали злоумышленников, заработавших незаконной банковской деятельностью более 630 млн рублей. Против них возбудили уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает пресс-служба ведомства.

Подозреваемые 4 года использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных им фирм, которые не имели статуса кредитных организаций.

Так, злоумышленники за комиссионное вознаграждение обналичивали деньги юридических и физических лиц по фиктивным договорам.

Также выяснилось, что мошенники предоставили в налоговую службу бумаги, содержащие сведения о номинальных учредителях и руководителях нескольких фирм.

Сейчас один из злоумышленников находится под стражей. А двое из них - под домашним арестом.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 22-летний житель Кочубеевского района стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

Против него возбудили дело по статье: «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».