За весь период пандемии жертвами болезни стали 615 жителей региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 235 человек. Число зараженных в регионе достигло 30262. К сожалению, продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За сутки скончались 7 человек.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За весь период пандемии жертвами болезни стали 615 жителей региона.

В медицинских учреждениях для лечения больных коронавирусом и внебольничными пневмониями задействовано 3769 инфекционных коек. Они свободны на 19%.

Из 381 реанимационной койки, оснащенной аппаратами искусственной вентиляции легких, так же не заняты 19%. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения края.

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