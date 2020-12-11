На Ставрополье 11 декабря прогнозируются ураганный ветер и гололед

Водителям советуют снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения Фото: Артем КИЛЬКИН

На Ставрополье в пятницу, 11 декабря прогнозируется резкое ухудшение погоды. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. Так, ночью и утром ожидаются изморось, туман и гололед.

На севере Ставрополья ветер усилится до 20 м/с. Это приведет к ухудшению ситуации на дорогах – трассы покроются льдом. Пешеходам советуют быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

Как пешеходам, так и водителям следует проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах. Водителям советуют снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.

- Не выезжайте на дороги на летней резине. Будьте осторожны при нахождении на улице, обращаи те внимание на целостность воздушных линии электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев, - говорится в сообщении.