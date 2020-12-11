На Ставрополье адвокат подозревается в мошенничестве

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
Против адвоката адвокатской конторы Туркменского района Ставропольской коллегии адвокатов возбудили уголовное дело.
Она подозревается в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по краю.
По данным ведомства, в мае 2010 года женщина предоставила ложные сведения о признании ее инвалидом в Управление Пенсионного Фонда РФ для получения социальных выплат.
В результате ставропольчанка незаконно получила свыше 680 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители продолжают собирать необходимые доказательства.