На Ставрополье адвокат подозревается в мошенничестве

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Против адвоката адвокатской конторы Туркменского района Ставропольской коллегии адвокатов возбудили уголовное дело.

Она подозревается в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по краю.

По данным ведомства, в мае 2010 года женщина предоставила ложные сведения о признании ее инвалидом в Управление Пенсионного Фонда РФ для получения социальных выплат.

В результате ставропольчанка незаконно получила свыше 680 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители продолжают собирать необходимые доказательства.