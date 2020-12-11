В Ставрополе закрыли продуктовый магазин за несоблюдение антиковидных мер

Фото: УФССП России по Ставропольскому краю

В Ставрополе закрыли продуктовый магазин за нарушение санитарных норм в связи с эпидемиологической ситуацией с коронавирусом.

Выяснилось, что работники торгового заведения не были обеспечены масками, в помещении не проводилась обработка поверхностей дезсредствами, а также отсутствовали бактерицидные рециркуляторы воздуха.

Суд приостановил работу магазина на 30 суток. Помещение опечатали, а должнику вручили предупреждение об административной и уголовной ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье Новоалександровский районный суд оштрафовал местную женщину за «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Ставропольчанка 2 сентября прибыла на территорию России. В течение трех календарных дней женщина должна была на портале Госуслуг загрузить в заполненную ранее анкету результаты тестирования на коронавирус.

Однако ставропольчанка этого не сделала. Причина такого поведения — не сообщается.

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